البنتاغون: لا علم لنا بإستهداف مصالح امريكية في العراق

2020/07/12 | 07:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" يوم الاحد علمها بإستهداف ناقلات تحمل معدات وعربات عسكرية خفيفية تابعة للجيش الامريكي في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

ونقلت قناة "الحرة الامريكية عن مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قوله إن الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها.

وأعلن فصيل تابع لكتائب حزب الله العراقي في بيان لم يسن التأكد من صحته مسؤوليته عن الهجوم.

وكان مصدر أمني بقيام مسلحين مجهولين قد افاد ، السبت، بإضرام النيران في ثلاث ناقلات عراقية تحمل معدات وسيارات لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي بينها عربات همر على طريق الديوانية السريع جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين أجبروا ثلاث ناقلات على التوقف على طريق الديوانية السريع، ومن ثم أنزلوا السائقين، وهم عراقيون، قبل أن يضرموا النيران فيها.

وأضاف المصدر أن الناقلات كانت تحمل على متنها معدات للجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي بينها سيارات عسكرية خفيفة وأخرى همرات.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي ساقت السائقين إلى مقر قيادة شرطة الديوانية لتدوين أقوالهم، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت النيران.

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