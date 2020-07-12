ما هي تعليمات الخطوط الجوية العراقية للراغبين بالسفر الى ايران؟

2020/07/12 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية العامة التابعة الى وزارة النقل، عن تعليمات خاصة للراغبين بالسفر الى ايران ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المست...

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