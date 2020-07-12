هؤلاء لا يجب عليهم الاستحمام بالماء البارد

2020/07/12 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إيكاترينا موكينا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يجب عليهم الاستحمام بالماء البارد.وأوضحت الأخصائية في مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي أي فاكتي” الروسية، أن الاستحمام بالماء البارد ممنوع للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب مخاطر الإصابة بالبرد.“لأن الأشخاص الذين لم يعتادوا على التبريد، وعلى سبيل المثال، سكب […]

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