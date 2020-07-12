2020/07/12 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثير من النجمات تزوجن في سن مبكرة وحملن لقب جدّة في عمرٍ مبكر، وهذا ما قلل فرق العمر بينهن وبين أولادهن ليصبحن جدّات في سن الأربعين أو أقل.أكثرهن شهرةً الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي غالباً ما تنشر صورها برفقة ابنتها روتانا حيث تظهرا كصديقتين، والملفت أن غادة أصبحت جدّة بعد أن أنجبت ابنتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجمات حملن لقب جدّة في سن مبكرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجمات حملن لقب جدّة في سن مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).