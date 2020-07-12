نشاطات محظورة حتى نهاية كورونا

2020/07/12 | 08:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما أن الكثيرين باتوا يتوقون للعودة لممارسة النشاطات الاجتماعية بعد فترة الحظر الطويلة التي فرضها انتشار وباء كورونا، والتي حدّت من التواصل الاجتماعي المباشر، فإن اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة أمر مهم، إضافة إلى الامتناع عن بعض النشاطات الاجتماعية التي قد تساهم في انتقال العدوى إليهم.فيما يلي 4 نشاطات اجتماعية، يجب الامتناع عن ممارستها […]

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