لماذا تلاحق واشنطن أسماء زوجة الأسد؟

2020/07/12 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط موقع فوكس نيوز الأمريكي، الضوء على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أسماء زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد عقود من الحرب الأهلية.وقال الموقع في تقرير ترجمته “عربي21″، إنها المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على أسماء الأسد، على الرغم من فرض عقوبات سابقة على رئيس النظام بسبب الحرب الأهلية التي أودت بحياة […]

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