مطالبات نيابية للحكومة باصدار أوامر قبض دولية بحق ترامب بشأن قضية اغتيال المهندس

2020/07/12 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..دعا عضو مجلس النواب حسن سالم، الاحد ، الحكومة العراقية الى اصدار أوامر قبض دولية بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني، مبينا ان انتهاك سيادة البلاد جاء نتيجة الانقسام الداخلي في العملية السياسية.وقال سالم في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “على […]

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