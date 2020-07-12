عمال البناء.. أقسى اغتراب وأقصى استغلال - ماجي صباغ

2020/07/12 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجي_صباغ “اليوم عمري ٢-;-٣-;- سنة ما عندي بيت ما عندي أرض ما عندي أي شي وحتى التفكير بالأيام تايصير عندي بيت مستحيل”.جاءت هذه الكلمات على لسان أحد عمال اليومية السوريين الذين يعملون في قطاع البناء في لبنان خلال الفيلم التسجيلي Bread and Iron للمخرجة والناشطة النسوية دارين حليمة.



يصور الفيلم حياة هؤلاء العمال في الغرفة الخشبية التي يبيتون فيها أسفل البناية الشاهقة محل عملهم والمملوكة لأحد ......





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