ما عاد الصمت ممكنا (2): هل يعقل أن يكون الجيش الوطنى دولة إستعمارية تستبيح الوطن؟ وحتمية الفشل الكارثى لكل النظم العسكرية! (الجزء الثانى) - عبدالرحمن إبراهيم محمد

2020/07/12 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_إبراهيم_محمد قلنا فى ختام الجزء الأول الذى ناقشنا فيه أمر الجيوش فى المستعمرات السابقة عموما وما آل إليه الحال بعد حصولها على إستقلالها الإسمى، أننا سننتقل فى هذا الجزء الثانى إلى تتبع جذور المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالإستعمار وماكان من أمر العسكر فى السودان خصوصا.



ويطيب لى أن أشير إلى إستجابتى لمطالب بعض القراء الكرام فى إقتراح عناوين كتب أو مقالات تلقى الضوء على أبعاد ما نحن بصدد معالجته، إضافة إلى الإستفاض ......





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