قانون الإقتراض المحلي والخارجي بين عجز الموازنة وبين الفساد المالي!! - صبحي مبارك مال الله

2020/07/12 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله تمّ تمرير مشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العحز المالي لعام 2020 ، والتصويت عليه في جلسة الأربعاء لمجلس النواب العراقي بتأريخ 24-حزيران /يونيو 2020 .



كان النصاب 168 عضو -نائب من أصل 329 نائب، وبعد رفع الأيدي بالموافقة – تبعتها جملة رئيس المجلس المعروفة، حصلت الموافقة ، مع ضربة المطرقة الخشبية .



وقبل الدخول في تفاصيل القانون لابدّ من وصف الحالة .



(العراق يعاني من أزمة شاملة بنيوية شمل ......





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