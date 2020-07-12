الزاملي يكشف مصير ملف سقوط الموصل ودور سليم الجبوري في عرقلته

2020/07/12 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس اللجنة النيابية للتحقيق بملف سقوط الموصل، عن مصير ملف التحقيق بسقوط مدينة الموصل بيد “ داعش” بعد مرور عدة أعوام على انتهاء التحقيق، مبينا أن رئيس مجلس النواب السابق اقترح احالته للقضاء بدل قرأته ومايزال في ادراج القضاء.وقال الزاملي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “التحقيق بسقوط الموصل يعتبر واحد من […]

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