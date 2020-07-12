نائب عن نينوى: تحالف القوى جاء بنجم الجبوري لتقاسم المناصب.. القاعدة شريكة للحكومة! 

2020/07/12 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد النائب عن محافظ نينوى عبد الرحيم الشمري، أداء المحافظ الحالي نجم الجبوري، وفيما اشار إلى أن تحالف القوى جاء بالجبوري من اجل تقاسم المناصب، كشف عن وجود عناصر بتنظيم القاعدة يعملون بصفة شركاء الحكومة المحلية.وقال الشمري في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “تحالف القوى جاء بمحافظ نينوى الحالي نجم الجبوري من اجل […]

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