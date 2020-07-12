أوبك تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

2020/07/12 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "أوبك" وحلفاءها تستعد لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا المستجد.

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