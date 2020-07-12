المانيا تسجل248 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/12 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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