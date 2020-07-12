2020/07/12 | 09:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرة مساعدات طبية، قادمة هنغاريا، تحمل أطناناً من المواد الطبية وعدد الوقاية الشخصية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقته “تقدم” إن “طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا، وصلت إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، تحمل أطنان من المواد الطبية وعدد الوقاية الشخصية، وعجلة إسعاف واحدة”.وأوضح أن “المواد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا وكالة تقدم الاخبارية.

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