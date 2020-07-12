التميمي: امام الحكومة فرصة لتجاوز الازمة الاقتصادية من خلال الاراضي السكنية

2020/07/12 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الحكومة امام فرصة لتجاوز الازمة المالية الراهنة والنهوض بالبلاد مجددا، لافتا الى ان الاراضي السكنية فرصة ثمينة للقضاء على ازمة السكن ورفد الموازنة باموال كبيرة.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الاراضي الفارغة موجودة داخل بغداد والمحافظات الاخرى، بالامكان فرزها وبيعها على المواطنين لتجاوز مشكلة التجاوزات […]

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