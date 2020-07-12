اليوم.. العمل تطلق منحة الطوارئ لنحو 971 ألف أسرة

2020/07/12 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتنماعية، عادل الركابي، اليوم الأحد (12 تموز 2020)، إن وزارته ستطلق اليوم منحة الطوارئ لنحو 971 ألف أسرة مستفيدة.

يتبع.



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