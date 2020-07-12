المباشرة باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق – نصر السادة الرابعة في ديالى

2020/07/12 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد، باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق – نصر السادة الرابعة في ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرتا، صباح اليوم، باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق – نصر السادة الرابعة في ديالى”.وأوضح […]

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