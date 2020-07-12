اختراقات إسرائيلية جديدة لأجواء لبنان ومياهه

2020/07/12 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الجيش اللبناني أن طائرات وزوارق حربية إسرائيلية خرقت، يوم السبت، أجواء لبنان ومياهه الإقليمية عدة مرات.وجاء في بيان صدر عن الجيش اللبناني، ليل السبت إلى الأحد، أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت في الساعة 8:30 صباح السبت، “الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا حتى مقابل بلدة عدلون.[…]

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