وزير الخارجيّة الألمانيّ : سنسخر الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

2020/07/12 | 09:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن حكومة بلاده ستسخر الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.وذكر بيان عن الخارجية العراقية تلقته “تقدم” أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، دعا نظيره الألمانيّ إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة”.واكد الوزير الألماني، بحسب البيان أن “المانيا سنسخر الجهود لرفع اسم …

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