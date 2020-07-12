مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب

2020/07/12 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن ممثل المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، مكسيم سولوخا، اليوم الأحد، أن العسكريين الروس وزعوا مساعدات إنسانية على سكان قرية العيس في محافظة حلب السورية.وقال سولوخا للصحفيين: “يواصل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة تقديم المساعدة الشاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية.واليوم نقوم بحملة إنسانية لمساعدة الأسر […]

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