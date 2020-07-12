أوبك تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

2020/07/12 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "أوبك" وحلفاءها تستعد لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في المجموعة إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط ابتداء من شهر آب، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قال المندوبون إن المملكة العربية السعودية ومعظم المشاركين في التحالف يؤيدون الآن تخفيف القيود.

وأفاد المندوبون بأنه وبموجب اقتراح سعودي فإن تحالف أوبك+ سيخفف القيود الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الصحيفة أن التفاؤل النسبي للمنتجين تزامن مع تقرير صدر يوم الجمعة من وكالة الطاقة الدولية يظهر مرور أسوأ آثار فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط.

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