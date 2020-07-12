2020/07/12 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صيانة عدد من مجسرات المشاة في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صيانة عدد من مجسرات المشاة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صيانة عدد من مجسرات المشاة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).