الحشد الشعبي يفكك عبوتين ناسفتين في ديالى

2020/07/12 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فكك اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاحد، عبوتين ناسفتين في قاطع عمليات النفط خانة بديالى، فيما انفجرت الثالثة من دون اي خسائر.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء الأول بالحشد الشعبي فككت عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في شارع بجبال النفط خانة بمحافظة ديالى”.وأوضح البيان، […]

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