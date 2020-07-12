2020/07/12 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن “أوبك” وحلفاءها تستعد لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا المستجد.وقال مسؤولون في المجموعة إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط ابتداء من أغسطس، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلفاء أوبك يستعدون لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلفاء أوبك يستعدون لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).