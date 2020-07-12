2020/07/12 | 09:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا تعلن تسخير جهودها لرفع أسم العراق من هذه القائمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن تسخير جهودها لرفع أسم العراق من هذه القائمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعلن تسخير جهودها لرفع أسم العراق من هذه القائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).