2020/07/12 | 09:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشهداء النيابية تكشف عن منع ‘‘متظاهرين‘‘ قدموا الى بغداد من الدخول وتوجه طلبًا للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشهداء النيابية تكشف عن منع ‘‘متظاهرين‘‘ قدموا الى بغداد من الدخول وتوجه طلبًا للحكومة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشهداء النيابية تكشف عن منع ‘‘متظاهرين‘‘ قدموا الى بغداد من الدخول وتوجه طلبًا للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).