إيران تحظر تصدير الكمامات الوقائية

2020/07/12 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التجارة والصناعة الايرانية رسميا عن منع تصدير الكمامات الوقائية للخارج تطبيقا لقرار صادر عن هيئة مكافحة فيروس كورونا في الوزارة.وبدأ سريان منع تصدير الكمامات منذ 10 يوليو/تموز الجاري، فيما أوعز مدير عام شؤون الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة بتطبيقه.يذكر أن طاقة انتاج الكمامات الوقائية في ايران بلغت 7 ملايين حبة […]

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