ادارة نادي النجف تتخذ حزمة من القرارات

2020/07/12 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي عدة قرارات فنية وادارية تصب في ديمومة مسيرة النادي وخدمته، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الادارية مساء امس السبت وانتهى في ساعة متأخرة من الليل برئاسة د رضوان الكندي .

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