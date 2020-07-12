نائب يحذر وزير الصحة من زيارة محافظة ذي قار خشية الاعتداء عليه

2020/07/12 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد النائب ستار الجابري ، ان وزير الصحة حسن التميمي، تلقى تحذيراً من خلية الازمة في محافظة ذي من زيارة المحافظة خشية تعرضه الى اعتداء.وقال الجابري في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “رسائل وصلت إلى وزير الصحة من قبل بعض أعضاء خلية الأزمة في ذي قار، تحذره من […]

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