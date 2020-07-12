"غرفة أربيل" تنشر تفاصيل آخر إجراءاتها وتكشف آلية جديدة لدخول المحافظة

2020/07/12 | 10:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول الاجتماع كافة الملاحظات والانتقادات والنواقص التي أثيرت حيال المستشفيات

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