صادرات النفط العراقي إلى كوريا الجنوبية تهبط إلى 229 الف برميل يوميا خلال أيار الماضي

2020/07/12 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

هبطت صادرات العراق من النفط، إلى كوريا الجنوبية خلال شهر أيار الماضي، إلى 229 الف برميل يوميا بسبب زيادة حصة السعودية والكويت في سوق كوريا الجنوبية.

وقال تقرير، صادر من الجمارك الكورية، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن إيرادات كوريا الجنوبية، انخفضت من 3 ملايين برميل يوميا خلال شهر كانون الثاني إلى 2.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن السعودية زادت صادراتها إلى كوريا الجنوبية خلال شهر ايار اكثر من 900 الف برميل، بعد ان كانت نحو 750 الف برميل خلال شهر نيسان الماضي، مبينا أن حصة السعودية في السوق الكورية الجنوبية النفطية بلغت 30.13٪.

وأشار إلى أن صادرات العراق النفطية بلغت في شهر كانون الثاني من العام الحالي اكثر من 300 الف برميل يوميا، بينما انخفضت خلال شهر أيار الماضي إلى 229 الف برميل يوميا، موضحا ان حصة العراق في السوق الكورية الجنوبية بلغت 9.16٪.

ونوه التقرير إلى أن حصة الكويت بلغت في السوق النفطية الكورية الجنوبية 15.02٪ اذ كانت اكثر من 300 الف برميل يوميا في بداية العام الحالي بينما بلغت خلال شهر أيار الماضي اكثر من 400 الف برميل يوميا.

وتاتي سيطرة السعودية على السوق النفطية الكورية الجنوبية إلى قيامها بانشاء مصافي ملائمة لنفطها في كوريا مع منح شركات التكرير خصومات بالاضافة إلى قروض لانشاء المصافي.





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