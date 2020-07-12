2020/07/12 | 10:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمار طعمة: مبررات هيئة الاتصالات واهية وغير ناهضة لعدة اسباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار طعمة: مبررات هيئة الاتصالات واهية وغير ناهضة لعدة اسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار طعمة: مبررات هيئة الاتصالات واهية وغير ناهضة لعدة اسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).