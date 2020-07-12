الخارجية العراقية تدعو ألمانيا إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة

2020/07/12 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، نظيره الألماني إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان حسين تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس..وأكد فؤاد حسين خلال الاتصال أنّ … Readmore

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