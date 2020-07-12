مسجدي: انتصار العراق على داعش أظهر قدرة الحكومة والشعب على تجاوز العقبات

2020/07/12 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، أن انتصار العراق على تنظيم داعش الإرهابي، أظهر قدرة شعبه وحكومته على تجاوز جميع العقبات وخلق انتصارات عظيمة اخرى.وقال مسجدي إن القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها والحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب، والشرطة، … Readmore

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