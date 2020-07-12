الاطاحة بقيادي بداعش في نينوى

2020/07/12 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “القيادي الداعشي كان يشغل منصب الإداري لما يسمى ولاية نينوى”.وأضاف البيان، انه”تم تدوين أقواله واعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه […]

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