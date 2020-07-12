نائبة عن ميسان: الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية تدني الخدمات بكافة اشكالها

2020/07/12 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حملت النائب عن محافظة ميسان دلال الغراوي ، الاحد ، الحكومة المحلية مسؤولية تدني مستوى الخدمات بكل أشكالها، مؤكدة ان مدراء الدوائر في المحافظة يمتنعون عن اجابة النواب إلا بعد اخذ موافقة المحافظ.وقالت الغراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المحلية في ميسان تتحمل تدني مستوى الخدمات لاسيما الكهرباء منها”، مبينة ان “دائرة […]

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