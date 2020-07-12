القانونية النيابية: اجتماع مرتقب لاستكمال قانون الانتخابات

2020/07/12 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود اجتماعً مرتقب لاستكمال قانون الانتخابات.

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