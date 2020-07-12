القبض على قيادي بداعش في نينوى

2020/07/12 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

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