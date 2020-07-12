2020/07/12 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … فقد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمل في تحقيق رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية الكافية لإبرام صفقة نيمار، الذي يرتبط بعقد مع بي إس جي حتى صيف 2022.وأضافت أنه أمام العجز المالي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية الكافية لإبرام صفقة نيمار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية الكافية لإبرام صفقة نيمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).