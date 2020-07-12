ألمانيا: سنعمل على رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

2020/07/12 | 11:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تعهدت ألمانيا، ببذل جهودها لرفع أسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس.وبحثا العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين".وأكد وزير الخارجية العراقي، حرصه "على تعزيز سُبُل التعاون الثنائيّ مع برلين في شتى المجالات، ونقدم التهنئة إلى نظيره الألمانيّ لتسنّمه رئاسة الاتحاد الأوروبيّ"، مُعرِباً عن ت"طلّعه لأن تشهد العلاقات بين العراق وأوربا تطوّراً يُساهِم في تحقيق ما يصبو إليه الجانبان".ودعا حسين، نظيره الألماني أن "يكشف جُهُوده لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".وفي ذات السياق أكّد وزير الخارجيّة الألمانيّ أنّه "سيترأس الاجتماع الوزاريّ للاتحاد في الأسبوع المقبل، وسيُسخّر جُهده في معالجة هذه المسأله بناءً على طلب العراق".وأوضح البيان، أن "الجانبين تباحثا حول الملفّ الاقتصاديّ، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا".وأكّد الوزير أنّ "أبواب السوق العراقيّة مفتوحة للشركات الألمانيّة؛ لما لها من تأريخ طويل في العمل بالعراق، وستعمل الوزارة بقدر تعلّق الأمر بها على التواصل مع الجهات والوزارات المعنيّة لمعالجة ما تتعرّض شركة سيمنز من صُعُوبات".فيما كشف وزير الخارجيّة الألمانيّ عن "رغبة الشركات الألمانيّة الشديدة في العمل بالعراق".وكان للقضايا الإقليميّة والدوليّة وانعكاساتها على العراق نصيب من البحث بين الوزيرين، فقد دعا الوزير "ألمانيا لأن تستخدم ثقلها السياسيّ والاقتصاديّ مع الدول الإقليميّة لمنع التدخّل في شُؤُون العراق الداخليّة".ولفت إلى أنّ "سياسة العراق الخارجيّة الجديدة تعتمد على مُعادَلة إيجاد علاقات مُتوازِنة مع جميع دول الجوار قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وتحقيق المصالح المُشترَكة، وحلّ المشاكل بالطرق السلميّة، وإبعاد العراق وشعبه عن التوترات الدوليّة والإقليميّة".من جهته عدَّ هايكو ماس أنّ "سياسة العراق في إقامة علاقته تُمثّل المسار الصحيح للعلاقات مع الدول الإقليميّة"، مُنوّهاً بأنّ "ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقيّة، وستستمر ألمانيا في دعمها للعراق في شتى المجالات".وفِي محور آخر تباحثا حول الوضع السوريّ، وأكّد الوزير أنّ "الوضع الأمنيّ والسياسيّ المعقد والقتال في سوريا يُؤثّر سلباً في الوضع الأمنيّ العراقيّ".من جهته أكّد هايكو ماس أنّ حُكُومته "عضو في التحالف الدوليّ في مُحارَبة داعش، ومُستعِدّة للاستمرار في الدعم في هذا المجال؛ مُعلّلاً بأنّ تنظيم داعش الإرهابيّ خطر على الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: سنعمل على رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: سنعمل على رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).