محافظ واسط يدعو للتحقيق مع دائرة في المالية ويتهمها بعدم توزيع حصص المحافظات بعدالة

2020/07/12 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

دعا محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الأحد (12 تموز 2020)، إلى التحقيق مع دائرة المحاسبة في وزارة الما...





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