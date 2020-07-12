بالصور.. المحتجون على قطع رواتب رفحاء يغلقون الطريق الرابط بين بغداد وبابل

2020/07/12 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، اليوم السبت (12تموز 2020)، بإغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء".

واضاف المصدر أن "المحتجين هددوا بالاعتصام المفتوح ما لم تقوم الحكومة بصرف رواتبهم".

وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين (22 حزيران 2020)، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.

وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا".

وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :أ.



أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .ب.



أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .جـ.



ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .د.



يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

تحدث المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد (12 تموز 2020)، عن أيام ترتفع فيها درجات الحرارة، فيما كشف عن سبب بشري يساهم برفع درجة الحرارة في مناطق الجنوب إلى الـ 50 مئوية.

وكتب عطية في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": &q

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي من محافظة البصرة، السبت (12 حزيران 2020)، بأن محتجين قطعوا مدخل محطات كبس الغاز في الرميلة الشمالية بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محتجين قطعوا مدخل محطات كبس الغاز في الرميلة الشمالية

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، عبد الإله النائلي، اليوم الأحد (12 تموز 2020)، إن متظاهرين جاءوا للمشاركة في "تظاهرة كبرى" في بغداد، لكنهم منعوا من الدخول.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. المحتجون على قطع رواتب رفحاء يغلقون الطريق الرابط بين بغداد وبابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. المحتجون على قطع رواتب رفحاء يغلقون الطريق الرابط بين بغداد وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).