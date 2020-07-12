تسجيل حالات وفاة جديدة بكورونا في مدينة باقليم كوردستان

2020/07/12 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الاحد بستجيل حالات وفاة في ادارة منطقة "كرميان".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اربعة مصابين بفيروس كورونا قد توفوا اليوم في قضاء كلار بعد تدهور حالتهم الصحية.

واردف المصدر ان المتوفين ثلاث نساء ورجل اعمارهم فوج 60 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، تسجيل 7 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 83 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية في عموم مناطق الإقليم.

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