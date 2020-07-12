2020/07/12 | 11:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران عن إدارة الإطفاء في طهران قولها أمس السبت، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة، إن عدة اسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.وشهدت إيران منذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار مبنى سكني في طهران وكالة تقدم الاخبارية.

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