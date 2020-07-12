الصحة النيابية: الحكومة تفتقر الى رؤية علمية لمواجهة كورونا

2020/07/12 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي، الاحد، وجود تخبط في القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة، مبينة أن الحكومة لا تمتلك رؤية علمية لمواجهة جائحة كورونا .وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة تفتقر للرؤية العلمية والمهنية لادارة ازمة مواجهة فيروس كورونا”.وأضافت ان “الحكومة […]

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