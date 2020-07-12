بعد اغلاق دام لشهور .. اربيل تعيد فتح الحدائق العامة امام مرتاديها

2020/07/12 | 11:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت بلدية محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان اعادة فتح الحدائق العامة امام مرتاديها بشرط الالتزام بالدابير والاجراءات الوقائية.

وقالت البلدية في بيان نشرته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انها ستفتح ابواب الحدائق والمتنزهات العامة امام مرتاديها، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية بإرتداء الكمامات والقفازات.

واضاف البيان ان ابواب الحدائق العام ستُفتح من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الـ11 مساء.

وكانت اربيل قد اغلقت الحدائق والمتنزهات العامة قبل نحو اربعة اشهر وذلك للحد من تفشي ظهور الوباء بين السكان.

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