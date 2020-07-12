الدفاع تنعى قائدا عسكريا توفي بكورونا

2020/07/12 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نعت وزارة الدفاع، الاحد، اللواء قوات خاصة الركن مراد كريم سلمان الربيعي مدير صنف المشاة الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “تنعى ببالغ الحزن والاسى رحيل احد قادتها الشجعان اللواء قوات خاصة الركن مراد كريم سلمان الربيعي مدير صنف المشاة الى جوار الرفيق الاعلى […]

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