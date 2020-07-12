وكالة الاستخبارات: القبض على احد قادة داعش الإرهابي بالموصل

2020/07/12 | 11:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على احد قادة داعش الإرهابي في حي الميثاق بالموصل.وذكرت الوكالة، في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في حي الميثاق بالموصل، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".وأضافت، أن "الإرهابي كان يشغل منصب الإداري لما يسمى ولاية نينوى، وتم تدوين أقواله واعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

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