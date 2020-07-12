الامم المتحدة تستأنف نقل المساعدات الانسانية عبر تركيا عن طريق معبر واحد فقط

2020/07/12 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح استئناف المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا.ولكن من المنتظر أن تمر المساعدات عبر معبر واحد، بعد إصرار روسي على ذلك.واستخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) لمنع استمرار دخول المساعدات … Readmore

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